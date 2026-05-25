Жители Балашихи подключились к онлайн-голосованию

В Подмосковье продолжается предварительное голосование партии «Единая Россия», которое продлится до 31 мая. Жители Балашихи проходят регистрацию через портал «Госуслуги» и выбирают кандидатов, которые представят партию на предстоящих выборах.

В регионе действует онлайн-платформа, где избиратели могут ознакомиться с информацией о претендентах в разделе «Кандидаты». Участники голосования имеют возможность поддержать одного или нескольких кандидатов, которых считают наиболее подходящими для представления интересов жителей.

В Балашихе уже зарегистрировались тысячи жителей, которые планируют принять участие в отборе кандидатов. Они отмечают, что рассматривают голосование как способ повлиять на развитие округа и выбрать будущих представителей власти.

«Я коренной житель Балашихи и считаю важным принять участие в голосовании „Единой России“. Мне небезразлично, каким будет будущее нашего города», — рассказал местный житель Александр.

По данным организаторов, в Подмосковье уже зарегистрировались около 700 тысяч участников предварительного голосования. Регион входит в число лидеров по конкуренции среди кандидатов.

Депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов отметил, что процедура позволяет выстроить прямой диалог с жителями и повысить прозрачность отбора.

«Это прямой диалог с избирателями, который дает возможность определить, кто будет представлять их интересы. Процедура открытая и понятная. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте и проголосовать за кандидата, которому люди доверяют право представлять их интересы в Московской областной Думе и Государственной Думе», — сказал он.

По информации партии, на одно место в региональном парламенте претендуют до 13 человек.