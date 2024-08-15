Жители Балашихи передали санитарно-гигиенические наборы для бойцов СВО

Жители Балашихи передали адресную гуманитарную помощь в госпиталь для военнослужащих из зоны специальной военной операции. В посылку вошли санитарно-гигиенические наборы, 150 упаковок влажных салфеток и более 100 пачек пеленок.

Груз собирали члены Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья». Они собрали то, что сейчас больше всего необходимо бойца, которые проходят курс реабилитации, это санитарно-гигиенические наборы по уходу за лежачими больными. Такую помощь они оказывают бойцам с самого начала специальной военной операции.

«Самая теплая встреча с пациентами прошла, когда мы привезли для них расписанные школьниками пряники и письма в честь празднования 23 февраля. Бойцы сказали, что есть угощения не будут, а сохранят их на память как знак того, что жители о них помнят и не забывают», — сказала руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова.

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