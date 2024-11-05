Жители Балашихи передали партию маскировочных сетей бойцам СВО

Депутат Московской областной думы Тарас Ефимов вместе с депутатами и активистами округа передал 10 маскировочных сетей в Главный военный клинический госпиталь имени академика Бурденко. Гуманитарный груз был собран членами ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» и включает запчасти для сетей и письма солдатам.

Балашиха продолжает активно поддерживать участников специальной военной операции, а также мирных жителей Донбасса и их семьи. В городе функционируют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи, где каждый желающий может внести свой вклад. Пункты расположены в Общественной палате Балашихи на проспекте Ленина, 7/1, и в местных отделениях партии «Единая Россия» на Парковой улице, 7 и на улице Октябрьской, 11 в микрорайоне Железнодорожный.

«Ранее сотрудники госпиталя запросили комплект маскировочных сетей. Большое спасибо волонтерам, они изготовили сети именно под этот запрос. Очень важно, что под конкретную задачу есть конкретное решение. И за 10 дней для бойцов сделали 10 сетей», — отметил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Эти инициативы являются частью широкой программы поддержки, направленной на помощь тем, кто нуждается в ней в сложные времена. Гуманитарные акции и волонтерские проекты продолжают объединять жителей и вдохновлять их на добрые дела.

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