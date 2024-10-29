Жители Балашихи отправили тонну гуманитарного груза бойцам СВО

Очередную партию гуманитарной помощи собрали для участников спецоперации в городском округе. Более тонны груза передали добровольцу с позывным «Архип», который доставил его на фронт.

Военные получат пять тележек для эвакуации раненых и 300 тактических аптечек, дизельные генераторы, маскировочные сети и окопные свечи, лекарства и средства гигиены, теплые вещи и продукты питания, а также другие необходимые бойцам вещи.

Глава фонда «Защита» Сергей Чураков рассказал, что эта партия гуманитарной помощи стала уже тридцатой с начала СВО. Грузы собирают по заявкам участников спецоперации. Эту работу проводят депутаты городского округа, предприниматели и неравнодушные жители Балашихи, школьники и члены клуба «Активное долголетие».

Гуманитарный груз благословил настоятель Игоревского храма в микрорайоне 1 Мая Сергий Ильницкий.

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