Жителей Балашихи пригласили бесплатно пройти диагностику у врача-онколога

Тридцатого ноября в Центре амбулаторной онкологической помощи, расположенном на базе поликлиники № 4, пройдет День открытых дверей. Все желающие старше 18 лет смогут посетить врача-онколога и пройти диагностику бесплатно по полису ОМС.

Мероприятие пройдет с 09:00 до 14:00, предварительная запись не требуется. Следующий День открытых дверей запланирован на 21 декабря.

«На приеме врач-онколог с учетом жалоб пациента проведет осмотр и при необходимости направит на исследование. В этот же день пациенты смогут пройти цитологическое исследование шейки матки, диагностику новообразований кожи, маммографию или УЗИ молочных желез, КТ- или рентген-исследование, а также сдать ПСА-тест на рак простаты и тест на наличие скрытой крови», — сообщила заведующая ЦАОП Балашихинской больницы Марина Венедиктова.

Для получения дополнительной информации можно обратиться на горячую линию Центра амбулаторной онкологической помощи по телефону +7(985) 183-17-44. Центр находится по адресу: микрорайон Гагарина, д.15А, 2-й этаж, ЦАОП.

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