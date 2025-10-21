Жители аварийных квартир подали еще 2 тысячи заявок на сертификаты в Подмосковье

Прием заявлений на жилищные сертификаты для переселенцев из аварийных квартир завершился в Подмосковье 15 октября. Желание поучаствовать в программе выразили более двух тысяч человек.

Всего заявки на жилищные сертификаты за 4,5 месяца подали 2027 человек. Это собственники аварийных помещений и те, кто арендует их по договору соцнайма. Всего по сертификатам расселят квартиры общей площадью 81,8 тысячи квадратных метров.

«Программа по выдаче сертификатов для переселения из аварийного жилья стартовала в регионе 1 июня. За это время свои заявления подали 1 314 собственников аварийных помещений и 713 граждан, проживающих в аварийном жилье по договорам социального найма из 41 округа Подмосковья», — сообщил министр регионального строительного комплекса Александр Туровский.

Он добавил, что по сертификату можно приобрести квартиру в новостройке или строящемся доме с вводом не позднее конца 2026 года. Выбрать помещение необходимо до 14 ноября.