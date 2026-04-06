Жители аварийных квартир подали еще 17 заявок на сертификаты в Подмосковье

В Щелкове состоялась встреча представителей администрации с жителями аварийных домов, признанных непригодными для проживания до начала 2026 года. Основной темой обсуждения стали действующие механизмы переселения и возможности, которые открывает государственная программа.

Участникам встречи подробно разъяснили порядок участия в программе расселения, рассказали о доступных вариантах: от предоставления нового жилья до получения сертификата, который можно использовать для самостоятельной покупки квартиры в новостройке. Отдельное внимание уделили практическим вопросам: как оформить документы, какие сроки необходимо соблюдать и на что можно рассчитывать при выборе нового жилья.

С 31 марта 2026 года на территории Московской области возобновлена выдача сертификатов для переселения из аварийного жилья в рамках государственной программы.

Стоимость выкупа составляет 181,7 тысячи рублей за квадратный метр, при этом минимальный расчет проводят, исходя из 28 квадратных метров. Это означает, что даже владельцы небольших помещений получают выплату, эквивалентную этой площади.

Интерес к программе уже заметен: в первые дни после ее запуска жители восьми муниципалитетов подали 17 заявлений. Направить документы можно до 1 июля текущего года, после одобрения необходимо заключить соглашение до 3 августа, а завершить сделку по покупке нового жилья — до 1 октября.

Жителям напомнили, что воспользоваться сертификатом можно для приобретения квартиры в любом округе Подмосковья. При этом, если выбранный вариант окажется дороже, разницу допускается оплатить за счет собственных средств.

Для участия в программе необходимо соответствовать ряду критериев: ранее не получать аналогичную выплату, проживать в официально признанном аварийном доме, включенном в программу расселения, и не иметь другого жилья в собственности или по договору социального найма на момент признания дома аварийным.