Жители аварийных квартир подали более тысячи заявок на сертификаты в Подмосковье

В Подмосковье продолжается реализация обновленной программы по расселению аварийного жилищного фонда. С момента ее старта жители 40 муниципальных образований подали уже 1010 заявок на получение сертификатов.

Министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский отметил, что наибольшее количество обращений зафиксировали в Шатуре, Коломне, Щелкове, Солнечногорске и Сергиево-Посадском округе.

«Сертификат дает право компенсировать стоимость новой квартиры за счет государства и доступен как собственникам, так и нанимателям жилья, признанного аварийным и включенного в госпрограмму», — пояснил Александр Туровский.

Действие программы на территории региона началось в 2022 году, а сейчас она охватывает людей, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания до 1 января 2026 года, — всего около 42 тысяч человек.

Сумму выплаты рассчитывают на основании стоимости одного квадратного метра, установленной в размере 181 759 рублей.

Государство гарантирует оплату не менее 28 квадратных метров на одного человека, а если семья выбирает более дорогой вариант, разницу можно погасить самостоятельно.

Для получения сертификата необходимо подать заявление в местную администрацию, проверить предоставленные документы и оценить рыночную стоимость старого жилья. Затем жители самостоятельно подбирают квартиру, а администрация переводит средства продавцу.

Когда права собственности на новое жилье оформлены, проходит заключение договора мены, по которому аварийная квартира становится собственностью государства.

До переезда семьи продолжают жить по старому адресу.

Заявки на участие в программе принимают до 1 июля 2026 года, а заключить договор купли-продажи нового жилья следует не позднее 1 октября.