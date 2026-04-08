Жители аварийных домов в Талдомском округе получат новое жилье

В администрации Талдомского городского округа прошло собрание для жителей семнадцати аварийных домов. В этом году они смогут переехать в новое комфортное жилье.

На встрече жителям подробно рассказали о процедуре получения сертификата на переезд. Она носит заявительный характер, поэтому до 1 июля необходимо обратиться в местную администрацию для подготовки документов.

После принятия положительного решения с каждым жителем будет заключено соглашение о выдаче сертификата. Размер выплаты будет зависеть от площади аварийного жилья и составит 181 759 рублей за квадратный метр. За небольшую квартиру переселенец получит более 5 миллионов рублей.

Затем начнется самый приятный этап — выбор нового жилья. Важно, что квартиру можно выбрать в любом округе Подмосковья. Теперь в течение месяца 89 семей из ветхих домов смогут переехать в комфортные условия.