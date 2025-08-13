Жители аварийных домов в Дмитрове получат ключи от новых квартир на этой неделе

Для переселенцев из аварийного жилья в подмосковном Дмитрове в микрорайоне ДЗФС построили 12-этажный дом. Выдача ключей новоселам пройдет на этой неделе, сообщили в Минстрое МО.

Например, семья Лепилиных переедет в двухкомнатную квартиру. Сергей и Елена имеют двух сыновей, все вместе они уже осмотрели будущее жилье и его дополнительные помещения. По словам семьи, их обрадовал не только новый дом, но и большее количество квадратных метров.

В ведомстве отметили, что сдадут квартиры с отделкой «под ключ». В новостройке поселятся 286 семей — это более 680 человек. Все они жильцы 16 аварийных домов микрорайона ДЗФС, улиц Дубненская, Правобережная, Подлипичье, Кольцевая, 1-я и 2-я Заречная, Инженерная, Космонавтов и поселка Каналстрой.