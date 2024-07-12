Жители аварийных домов подали 2 тысячи заявок на сертификаты в Подмосковье за полгода
Собственники аварийных домов подали более двух тысяч заявок на получение жилищных сертификатов в Подмосковье за полгода. Всего за такой поддержкой обратились 3,3 тысячи человек.
Как рассказали в Минстрое Подмосковья, с января жители подали 2094 заявления на получение сертификатов в 33 округах. Общая расселяемая площадь превышает 61 тысячу квадратных метров.
«Наибольшее количество заявлений подано в Шатуре (452), Сергиево-Посадском округе (231), Ступино (206), Воскресенске (171), Орехово-Зуевском округе (162), Щелково (150). Всего за данной мерой поддержки обратились более 3,3 тыс. человек», — отметили в ведомстве.
Сертификат делает процесс переезда в новое жилье проще и быстрее. Он позволяет приобрести квартиру или дом за счет государства, которое выкупает один квадратный метр по цене 130,1 тысячи рублей. Так, общая сумма выплаты по сертификату превышает четыре миллиона рублей.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».