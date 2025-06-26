Жители аварийного фонда в Щелкове подали почти 50 заявок на сертификаты

Совещание о переселении из аварийного жилья прошло в Щелкове. Так, с начала этого года жители подали 46 заявлений на профильные сертификаты.

Мероприятие провел глава городского округа Щелково Андрей Булгаков. Участие приняли специалисты администрации муниципалитета.

«В 2024 году мы выдали 87 сертификатов на общую сумму 529,6 миллиона рублей — 187 человек смогли переехать в новое, комфортное жилье. С начала лета мы проводим встречи с жителями аварийных домов, чтобы ответить на все вопросы и персонально сопроводить», — отметил Андрей Булгаков.

На встрече отметили, что с июня этого года минимальный метраж снизился. Кроме того, стала больше выкупная стоимость квадратного метра жилья. Теперь она составляет 174 839 рублей.

Большинство поданных заявлений от жителей уже получило положительное решение. Часть из них еще рассматривают.

Отметим, что задать вопросы жители также могут профильным специалистам. Они работают в кабинете в доме № 23 на улице Шмидта.