Жители аварийного фонда готовятся к новоселью в Шатуре

Жильцы 11 аварийных домов, расположенных в поселке Туголесский бор, переезжают в новостройку на Октябрьской улице. В настоящее время они занимаются оформлением документов и начинают обустраивать новое жилье.

Новоселы встретились с представителями компании-застройщика, управляющей компании и администрации Шатуры. Темой обсуждения стали вопросы оформления документов и устранение недостатков, допущенных при строительстве.

Общей проблемой новой пятиэтажки является отопление. Система смонтирована по всем правилам и запущена в эксплуатацию. Однако мощности котельной не хватает, чтобы температура в квартирах достигла комфортных значений. Для нормализации ситуации планируется запуск дополнительного котла.

Валентина Князева, переехавшая в новостройку из дома № 10/7 по Советской улице, ждет, когда строители устранят недостатки. Главный из них — отсутствующие откосы внутри балкона. Однако в целом обладательнице новой квартиры все понравилось. «Хочется немного окультурить балкон, поменять патрон для лампочки в ванной, и можно заезжать жить», — поделилась Валентина Князева.