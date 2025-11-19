Жители аварийного дома в Ногинске получат ключи от новых квартир до конца года

До конца 2025 года года планируется выдать ключи жителям дома по улице Рабочей, 20а, в Ногинске. Они уже успели осмотреть новые квартиры и подписали соответствующие акты.

Начиная с 2019 года в Богородском округе успешно реализуется программа переселения из аварийного жилья. В прошлом году муниципалитет стал лидером в Московской области по объему и качеству переселения, успешно пройдя все проверки. В этом году ключи от современного, безопасного, комфортного жилья получили 234 семьи (585 человек), которые до этого проживали в аварийных домах в городах Старая Купавна, Ногинск и Электроугли.

«У каждой семьи, у каждого жителя своя уникальная история. У кого-то такие обстоятельства, которые влияют на различные правовые особенности при переселении. У кого-то сложная жизненная ситуация. Есть у нас моменты, где мы переселяем семьи бойцов СВО. Они у нас в приоритете были и будут всегда. Поэтому здесь только индивидуальный подход. Мы сами заинтересованы быстрее осуществить процесс, поскольку он достаточно длительный», — рассказала заместитель главы Богородского округа Юлия Трифонова.

Муниципалитет либо приобретает жилье, либо строит дома самостоятельно, как это было, например, в городе Старая Купавна. Речь идет о новых домах на улицах Кирова и Чкалова. В планах ближайших лет — продолжение строительства домов на месте снесенных ветхих зданий.

Что касается Ногинска, то жителям предлагаются квартиры в новостройках, выкупленные администрацией специально для этих целей, с учетом ряда требований.

На очереди в следующем году — переселение еще 14 семей из аварийных домов в Ногинске, Электроуглях и Старой Купавне.