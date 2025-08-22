Жители 8 округов Подмосковья смогут сдать пластик в экомобиль в выходные

Каждые выходные специализированный экомобиль курсирует по округам Подмосковья и делает остановки в разных точках. У жителей региона есть возможность принести пластиковые отходы на переработку.

Взамен активисты могут получить бонусы от сети магазинов «ВкусВилл».

В субботу, 23 августа, экомобиль приедет в Мытищи и остановится на улице Луначарского возле парковки перед торговым центром Перловский». В Химках его можно будет найти на улице Ленинградской около домов № 9 и № 16. В Серпухове машина будет ждать всех желающих сдать вторсырье на парковке у торгового центра «Б-Класс». В Видном пункт сбора организуют на Солнечном бульваре, возле ТЦ «Курс».

В воскресенье экомобиль остановится в микрорайоне Опалиха на площади разворотного круга на 28+340 километре Волоколамского шоссе в Красногорске. В этот день машина приедет на к дому № 4 на улице Объединения в Балашихе. В Люберцах остановка запланирована в поселке Малаховка на Быковском шоссе у дома № 62. В Коломне экомобиль будет работать рядом с Домом культуры «Цементник».

Полный перечень видов вторсырья, которые принимает экомобиль, доступен по ссылке.