Жители 4 аварийных домов в Красноармейске переедут в новое жилье

Четыре многоквартирных дома в Красноармейске признали аварийными в 2014 году. Спустя 10 лет жильцам предоставили новое жилье.

Жильцы домов № 12 на улице Свердлова, № 15 на улице Чкалова, № 8 на улице Лермонтова и № 37 на Дачной улице в Красноармейске получили новые квартиры в доме № 9а на Краснофлотской улице.

«20 сентября заключены договоры мены с четырьмя жителями. Для всех это долгожданное событие, о которых семьи мечтали более 10 лет. Поздравляю с новым этапом в жизни! Пусть все намеченные планы будут успешно реализованы!» — сказал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Отметим, что из аварийного жилищного фонда жителей переселяют благодаря государственной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области».

Ранее еще 12 жителей домов, признанных аварийными, получили ключи от новых квартир в домах № 9А на Краснофлотской улице в Красноармейске и доме № 49 на Октябрьской улице в Пушкино.

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