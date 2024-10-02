Жители 23 населенных пунктов Дмитрова смогут пройти выездную диспансеризацию

Мобильные бригады врачей побывают в 23 населенных пунктах Дмитрова в этом месяце. Благодаря этому жители смогут проверить свое здоровье в рамках выездной диспансеризации.

Выезды проведут на двух передвижных медицинских комплексах и мобильном флюорографе. Пациенты смогут пройти обследование и вакцинироваться от гриппа или пневмококковой инфекции.

Пройти выездную диспансеризацию смогут жители 23 населенных пунктов городского округа Дмитров. К примеру, поселков Новое Гришино, Деденево, дома отдыха Горки, Ольгово, Новосиньково, Новокуликово, Горшково, Орево, Икша, совхоза Буденновец и Ермолино.

Также проверить свое здоровье смогут жители сел Внуково, Рогачево, Орудьево, Костино и деревень Ассаурово, Татщево, Бунятино,

Ольявидово, Семеновское, Каменка.

Выездные бригады врачей побывают и на предприятиях: в магазине «Фронтмастер», компании «Алюмет», Яхромских школах № 1 и № 3, на Автополигоне, в Икшанской колонии.

«Выездная диспансеризация дает человеку возможность проверить свое здоровье, не отлучаясь с предприятия или не выезжая из своей деревни. Все медицинские обследования проводятся бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования», — прокомментировала заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы Ольга Беляева.

Отметим, что выезды пройдут с девяти утра до полудня. С собой нужно иметь страховой медполис и паспорт. Подобные выезды медики Дмитровской больницы проводят каждый месяц.

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