Жители 19 округов Подмосковья приняли участие в акции «10 тысяч шагов к жизни»

В минувшие выходные в Подмосковье прошла акция «10 тысяч шагов к жизни», приуроченная ко Всемирному дню сердца. Жители региона не только преодолели специально разработанный маршрут, но также проверили состояние здоровья.

Участникам предлагали измерить артериальное давление, сделать электрокардиограмму, а также проконсультироваться с врачами.

«Регулярная физическая активность позволяет укрепить сердечно-сосудистую систему и снизить риски развития заболеваний. Акция „10 тысяч шагов к жизни“ прошла в 19 городских округах Подмосковья, в ней приняли участие почти 2,5 тысячи человек», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Мероприятие прошло, в частности, в Воскресенске, Домодедове, Талдоме, Егорьевске, Луховицах, Раменском и других округах.

Акция стала очередным напоминанием о важности здорового образа жизни и заботы о себе.