Жителей Звездного городка пригласили выбрать место для благоустройства
Всероссийское голосование за места для благоустройства продлится 12 июня. В Звездном Городке жителям предложили две значиные территории.
Жителям предложили на выбор два места. Первое — Малая общественная территория в поселке Звездный Городок, второе — прогулочная зона между домом 49 и Первым озером, а также зона барбекю возле водоема.
В опросе уже приняли участие более 46 тысяч жителей региона.
Принять участие в опросе могут люди старше 14 лет. Для этого необходимо перейти по ссылке, выбрать свой регион и понравившийся проект.
Голосование проводят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».