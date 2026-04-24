Жителей Звездного городка пригласили выбрать место для благоустройства

Всероссийское голосование за места для благоустройства продлится 12 июня. В Звездном Городке жителям предложили две значиные территории.

Жителям предложили на выбор два места. Первое — Малая общественная территория в поселке Звездный Городок, второе — прогулочная зона между домом 49 и Первым озером, а также зона барбекю возле водоема.

В опросе уже приняли участие более 46 тысяч жителей региона.

Принять участие в опросе могут люди старше 14 лет. Для этого необходимо перейти по ссылке, выбрать свой регион и понравившийся проект.

Голосование проводят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».