Жителей Жуковского предупредили об опасности тонкого льда

С приходом весеннего тепла и началом паводковых процессов водоемы авиаграда стали представлять угрозу. Речной лед, еще недавно казавшийся надежным, под воздействием плюсовых температур и течения стремительно теряет свою структуру.

Спасатели подчеркивают: весенний лед коварен — он не трещит, предупреждая об опасности, а мгновенно рассыпается в рыхлую массу под весом человека. Сотрудники Жуковского аварийно-спасательного отряда проводят регулярный мониторинг состояния водных объектов округа. Последние замеры на реке Быковке шокировали специалистов. Толщина ледяного панциря в некоторых местах составляет всего два сантиметра. Текущее состояние поверхности в 3,5 раза ниже нормы безопасности. Специалисты напоминают, что весенний лед имеет свои особенности. Быстрее всего разрушение происходит у береговой линии, в местах впадения ручьев и там, где есть подводное течение.

Огромную опасность представляет снежный покров: он не только маскирует промоины, но и ускоряет превращение льда в «кашу», не способную выдержать даже ребенка.