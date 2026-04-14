Жителей ЖК «Пушкино Град» обеспечат чистой водой благодаря модернизации ВЗУ

В Московской области продолжается строительство жилого комплекса «Пушкино Град». Девелопер проекта «СЗ ДЕЛО» заключил контракт на обновление водозаборного узла, который будет обеспечивать будущий квартал питьевой водой.

К работам уже приступила подрядная организация. В региональном Министерстве жилищной политики отметили, что проект модернизации предусматривает создание современной системы водоподготовки, соответствующей санитарным и строительным нормам. Специалисты предварительно изучили гидрогеологические условия, состав подземных вод и особенности территории.

Система очистки будет включать безреагентные фильтры и обеззараживание, что позволит отказаться от агрессивных компонентов и сохранить природный состав воды. Для повышения эффективности предусмотрели равномерное распределение потоков в фильтрах, а также многоступенчатую очистку с использованием сорбентов и кварцевого гравия.

Дополнительно внедрят систему дозирования гипохлорита натрия для защиты от бактерий.

Вода в домах будет соответствовать питьевым стандартам уже с момента заселения, без необходимости устанавливать бытовые фильтры.

Сейчас подрядчик проводит подготовительные работы, которые будут включать бурение разведочной скважины для уточнения характеристик участка — его планируют начать в конце апреля. В ближайшее время представят схему прокладки магистральных водопроводных сетей, а к их строительству приступят в начале мая.

Комплекс «Пушкино Град» находится примерно в 20 минутах от МКАД по Ярославскому шоссе. Там планируют построить 21 дом, а также социальную и коммерческую инфраструктуру — школы, детские сады, поликлинику, акватермальный комплекс и парковки. Завершить строительство предполагается до 2030 года.