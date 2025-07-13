Жителей Зарайска пригласили отдохнуть на лодочной станции на реке Осетр

Берег реки Осетр в Зарайске стал одним из самых популярных мест отдыха для жителей и гостей округа. На лодочной станции посетителям предлагают различные виды активностей для полезного и приятного досуга.

Все желающие могут прокатиться на катамаранах и легких лодочках, а самые смелые — испытать свои силы в экстремальных видах спорта. На лодочной станции есть все необходимое и для занятий сапбордингом, который стал особенно популярным среди молодежи. Помимо этого, гости базы отдыха могут устроить пикник прямо на воде.

В ближайшие дни в Зарайске ожидается жаркая погода, и организаторы приглашают всех желающих отдохнуть вместе с семьей и друзьями вдали от городской суеты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Ее пополняют каждый день.