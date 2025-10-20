Жителей Воскресенска проинформировали об отключении тепла и горячей воды 20 октября

Специалисты временно ограничили подачу центрального отопления и горячего водоснабжения в домах в микрорайоне Новлянский в Воскресенске 20 октября в 13:15. Сейчас там проходят ремонтно-восстановительные работы, которые продлятся до 19:15 того же дня.

Ограничение коснулось домов № 10, № 16/2, № 12 Б, № 12 В по улице Новлянской и домов № 4, № 6, № 8 по улице Кагана в микрорайоне Новлянский. Ремонтно-восстановительные работы проводят специалисты ресурсоснабжающей компании ООО «Газпром Теплоэнерго».

Администрация городского округа Воскресенск приносит жителям извинения за доставленные неудобства.

Напомним, что в случае проблем с подачей отопления и горячей воды необходимо обращаться в Единую диспетчерскую службу жилищно-коммунального хозяйства «Восток» по телефонам: 8 (800) 775-00-60, 8 (499) 605-25-60, а также в диспетчерскую службу ООО «Газпром теплоэнерго Московской области» по номерам: 8 (926) 400-26-69 или 8 (496) 44-1-23-00.