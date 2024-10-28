Жителей Воскресенска проинформировали о графике МФЦ в ноябре

В городском округе Воскресенск Многофункциональный центр информирует горожан о режиме работы офисов в ноябре. Изменения в графике появились в связи с праздниками.

В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации информируем о режиме работы Многофункционального центра городского округа Воскресенск с учетом праздничных дней в ноябре:

04 ноября в День народного единства офисы Многофункционального центра закрыты;

05 ноября в связи с переносом выходного дня структурное отделение в Воскресенске по адресу: улица Дзержинского, дом № 2 не работает;

с 06 ноября все офисы Многофункционального центра работают по графику.

Также с 31 октября заработает окно выездного обслуживания Многофункционального центра в рабочем поселке Фосфоритный на улице Зайцева, дом № 22. Принимать посетителей начнут по вторникам и четвергам с 08:00 до 19:00. Перерыв с 13:00 до 14:00.

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