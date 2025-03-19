Жителей Воскресенска пригласили вступить в Народную добровольную дружину

Организация создана для оказания содействия правоохранительным органам в охране общественного порядка, участия в предупреждении и пресечении правонарушений на территории городского округа. Вступить в народную дружину могут все желающие жители муниципалитета при соблюдении ряда условий.

Прием в народную дружину проводится на добровольной основе в индивидуальном порядке на основании личного заявления. В нее могут быть приняты достигшие 18-летия граждане России, способные по своим деловым, моральным качествам и состоянию здоровья участвовать в охране общественного порядка и исполнять обязанности народного дружинника.

Не могут быть дружинниками лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость, а также ранее осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления; состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансерах в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств.

Кандидату понадобится характеристика с места работы или учебы, а также с места жительства. Затем ему предстоит пройти собеседование с командиром дружины или его заместителем.

По вопросам вступления в ряды Народной добровольной дружины следует обращаться по телефону: 8-496-44-1-03-17.