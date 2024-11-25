Акция по сбору новогодних подарков для детей началась в Воскресенске

Специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Воскресенске пригласили жителей принять участие в благотворительной акции. Накануне Нового года детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, вручат подарки от Деда Мороза.

Самая заветная мечта ребенка — получить подарок. Жители Воскресенска смогут сделать доброе дело и поделиться добротой. Сбор сладких наборов пройдет с 25 ноября по 25 декабря. Их принимают в доме № 3 на площади Ленина в отделе по делам несовершеннолетних на втором этаже в кабинетах № 29а и 29б. Подробную информацию можно узнать по телефонам: 8 (496) 442-70-66, 8 (496) 442-65-14 и 8 (926) 998-51-97.

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