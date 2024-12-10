Жителей Воскресенска пригласили поучаствовать в Дне донора 14 и 28 декабря

День донора пройдет в Воскресенске 14 и 28 декабря. Жителей пригласили поучаствовать в благотворительной акции и пополнить жизненно важный банк.

Чтобы сдать кровь, нужно прийти в отделение на Больничном проезде, 5. Предварительно записываться не нужно, однако есть несколько условий: пациент должен быть старше 18 лет и не иметь противопоказаний к процедуре.

Отметим, доноры получают денежную компенсацию на питание 998 рублей и справку для освобождения от работы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы.

С собой нужно принести оригинал паспорта, СНИЛС и временную регистрацию при отсутствии постоянной.

Вопросы можно уточнить в телеграм-чате государственного учреждения здравоохранения — Центра крови Подмосковья.

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