Жителей Воскресенска наградили за организацию сбора гумпомощи для бойцов СВО

Глава Воскресенска Алексей Малкин провел еженедельное оперативное совещание. На нем он наградил активных жителей городского округа за значительный вклад в организацию сбора гуманитарной помощи для военнослужащих в зоне специальной военной операции.

Алексей Малкин выразил благодарность Наталье Коротковой, Наталье Карандашовой и Алексею Мовсесяну. Они удостоены наград главы округа. Их безвозмездная работа и самоотверженная гражданская позиция заслуживают особого уважения.

«Горжусь тем, что в Воскресенске живут такие добросердечные и отзывчивые люди. Их деятельность является прекрасным примером того, как совместными усилиями можно и нужно прийти на помощь тем, кто в ней нуждается», — отметил глава округа.

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