Жителей ветхого дома в Дубровицах переселят в новые квартиры

Здание, построенное в конце 1950-х годов, дышит на ладан: скрипят половицы, с потолка осыпается штукатурка, а зимой стены не держат тепло. Но совсем скоро жильцов переселят в новый дом, который построят на месте старого.

Обитатели дома № 56 в поселке Дубровицы — пожилые люди, прожившие здесь всю жизнь, и молодые семьи, которым некуда больше ехать.

«Дом в ужасном состоянии, падают кирпичи на голову, рушится все. Отваливаются обои, взрываются трубы, у нас дом без фундамента. Нам надо, чтобы стройку начали побыстрее, и нас в первый дом выселили — устали ждать. Всю жизнь проработали, у всех стажи по 50 лет, а мы не можем пожить спокойно», — поделилась жительница дома № 58 Татьяна Тунне.

Аварийным жилье до сих пор не признано. Три многоквартирных дома в поселке имеют степень износа более 70%.

«Администрация городского округа Подольск разработала мастер-план по комплексному развитию территорий, который призван решить накопившиеся проблемы», — рассказала председатель комитета по строительству и архитектуре Наталья Чебан.

Комфортабельные, чистые и, самое главное, безопасные квартиры появятся в Дубровицах совсем скоро. Помимо них в поселке планируют построить новую школу, детский сад, хоккейную площадку, парковочные места и медицинский комплекс с поликлиникой.