Жителей трех аварийных домов в Поварове переселят в новые квартиры в 2026 году

В поселке Поварово Солнечногорского округа продолжается строительство 17-этажного дома на Школьной улице. На всех семи секциях здания проводят монолитные работы. Об этом сообщили в Минстройкомплекса региона.

На первых двух секциях уже смонтировали два этажа, третья и четвертая секции подходят к завершению первого этажа, пятая и шестая готовятся к переходу на надземный уровень, а на седьмой секции заканчивается возведение первого этажа. Новостройка рассчитана на 705 квартир общей жилой площадью почти 28 тысяч квадратных метров. Проектом также предусмотрен встроенный детский сад и детские площадки.

Жильцы домов № 11, 12 и 13 микрорайона № 2 поселка Поварово смогут переехать в новые квартиры в апреле 2027 года.