Жителей Солнечногорска проинформируют о предстоящих выборах в Госдуму

В Подмосковье дан старт проекту адресного информирования избирателей о предстоящем Едином дне голосования (ЕДГ-2026), который состоится 20 сентября. В рамках кампании члены участковых избирательных комиссий (УИК) проведут поквартирные и подомовые обходы, затронув в том числе жителей городского округа Солнечногорск.

Обходчики в специальной экипировке лично посетят каждую квартиру и частный дом, чтобы проинформировать граждан об их правах и возможностях в ходе выборов депутатов Государственной Думы. Как отметил председатель территориальной избирательной комиссии городского округа Солнечногорск Сергей Митряшин, цель визитов — исключительно информирование, а не агитация за кандидатов или партии. Задача обходчиков — сделать так, чтобы каждый избиратель точно знал свой участок, время работы комиссии и понимал, как реализовать свое право на волеизъявление максимально удобно.

В ходе бесед жителям расскажут точный адрес избирательного участка и телефон комиссии, даты и время работы участков в день голосования, доступные способы участия (на участке, на дому или по месту нахождения), а также механизм «Мобильный избиратель» и порядок подачи заявления для голосования не по прописке. Помимо устной беседы, солнечногорцам передадут информационные материалы — лифлеты и официальные приглашения с ключевой информацией.

В связи с началом кампании полиция и избирательная комиссия призывают жителей быть бдительными. Настоящий член УИК всегда имеет при себе удостоверение или специальный бейдж с официальной символикой, фирменную экипировку, а также планшет или смартфон с официальным мобильным приложением «Телеформ» (Модуль Ф) для внесения ответов. Обходчик работает строго по утвержденным маршрутам и графикам, на что жители смогут ориентироваться по официальным объявлениям в подъездах и на информационных стендах СНТ.

Разговор будет вежливым и займет всего несколько минут. Сотрудник представится, покажет документы и задаст формальные вопросы для уточнения списков избирателей. Гражданам следует помнить, что обходчик не заходит в квартиру, не просит паспорт при стандартном опросе (все данные вносятся со слов гражданина) и не ведет агитацию. Основная волна информирования в Солнечногорске пройдет в период с 20 августа по 15 сентября 2026 года, точные графики посещения будут размещены в домах и подъездах.

Проект «ИнформУИК» также предусматривает обратную связь: если у жителя возникнет сложный вопрос, обходчик запишет контактный номер телефона и вернется с ответом после консультации с юристами избиркома. Дополнительно задать вопросы можно через группы поддержки в мессенджере «Макс».