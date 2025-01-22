Жителей Солнечногорска пригласили принять участие в «Лыжне России»

Масштабное спортивное мероприятие состоится 8 февраля на трассе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках. Во Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России» приглашают принять участие всех желающих в возрасте от 12 лет. Подростки и взрослые смогут выйти на старт и преодолеть дистанцию в 10 километров.

Для участия спортсменам необходимо пройти регистрацию на портале Госуслуг https://esia.gosuslugi.ru до 6 февраля включительно. В день соревнований регистрация будет закрыта.

«Приглашаем жителей Солнечногорска принять участие во Всероссийской лыжной гонке „Лыжня России“. Мы позаботились о том, чтобы участникам было комфортно добираться до мероприятия и подготовили спецтранспорт. Это отличная возможность не только попробовать свои силы на дистанции в 10 километров, но и насладиться атмосферой единства и спортивного духа», — рассказала заместитель главы Солнечногорска Виктория Куракова.

Участники из Солнечногорска смогут бесплатно добраться к месту проведения мероприятия на подготовленном автобусе. Для этого необходимо сообщить о своем желании заранее. До 18:00 3 февраля 2025 года нужно направить свои данные (ФИО полностью, дату рождения, телефон для связи) в электронном виде на почту Управления молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Солнечногорска: soln_molodejsport@mosreg.ru. В теме письма следует указать «Лыжня России — 2025».

Все, у кого остались вопросы, могут задать их по телефону: 8(495)994-07-08.