Жителей Солнечногорска пригласили на командные соревнования по сбору отходов

Международную экологическую акцию «Чистые игры» впервые проведут в Солнечногорске во Всероссийский субботник 26 апреля. Присоединиться могут все желающие.

«Чистые игры» — это командные соревнования по сбору отходов. Участникам предстоит собрать как можно больше мусора на территории и разделить по фракциям: пластик, стекло, металл и смешанные. Все этом отправят на переработку. Для интереса предусмотрены дополнительные задания. Победителей наградят специальными призами.

Чтобы стать участником, нужно до 15:00 25 апреля пройти регистрацию по ссылке.

«Чистые игры» объединяют 39 стран и более 730 городов по всему миру. Они привлекают самую широкую аудиторию, а за счет игрового характера люди собирают больше отходов и весело проводят время. К тому же, это интересный и новый для округа формат экологического воспитания», — рассказала начальник отдела молодёжной политики администрации городского округа Солнечногорск Марина Гасымова.