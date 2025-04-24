Жителей Солнечногорска пригласили на командные соревнования по сбору отходов
Международную экологическую акцию «Чистые игры» впервые проведут в Солнечногорске во Всероссийский субботник 26 апреля. Присоединиться могут все желающие.
«Чистые игры» — это командные соревнования по сбору отходов. Участникам предстоит собрать как можно больше мусора на территории и разделить по фракциям: пластик, стекло, металл и смешанные. Все этом отправят на переработку. Для интереса предусмотрены дополнительные задания. Победителей наградят специальными призами.
Чтобы стать участником, нужно до 15:00 25 апреля пройти регистрацию по ссылке.
«Чистые игры» объединяют 39 стран и более 730 городов по всему миру. Они привлекают самую широкую аудиторию, а за счет игрового характера люди собирают больше отходов и весело проводят время. К тому же, это интересный и новый для округа формат экологического воспитания», — рассказала начальник отдела молодёжной политики администрации городского округа Солнечногорск Марина Гасымова.
Центральной локацией в Солнечногорске станет Парк Победы в микрорайоне Рекинцо-2. Площадки также определены в каждом территориальном отделе: озеро Родниковое в поселке Андреевка, сквер в деревне Головково, Дом культуры в микрорайоне Миронцево, центральная площадь в деревне Кривцово, Дом культуры в деревне Пешки, Дом культуры «Геофизик» в поселке Поварово и Ржавская школа — для участия можно выбрать любую удобную локацию. Сбор участников в 9:30. Старт — в 10:00.
Кроме того, в Солнечногорске в этот день состоится Всероссийский субботник. Его проведут на объектах торговли, общественного питания, бытовых услуг, промышленного производства и коммунального хозяйства, в многоквартирных домах, скверах и парках, на обелисках и памятниках, дорогах и тротуарах. Для этого подготовили 30 тысяч мусорных пакетов, перчатки, грабли, лопаты и другой инвентарь. На местах установят дополнительные контейнеры для сбора отходов.