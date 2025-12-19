Жителей Солнечногорска предупредили об опасности выхода на лед

На центральной набережной озера Сенеж в Солнечногорске специалисты провели измерение толщины ледового покрова. Замеры показали, что лед не отвечает требованиям безопасности — его толщина составляет всего четыре-пять сантиметров.

Зафиксированная толщина льда является недостаточной и неравномерной: у береговой линии лед может быть относительно плотным, то с удалением от берега его толщина значительно уменьшается.

Для безопасного выхода на лед в одиночку его толщина должна быть не менее 10 сантиметров, для пеших переправ — от 15 сантиметров. Кататься на коньках можно только на специально проверенных участках при толщине от 12 сантиметров, а для массовых катаний — от 25 сантиметров.

«К сожалению, каждый год мы сталкиваемся с трагическими инцидентами, когда тонкий лед становится причиной гибели людей. В группе повышенного риска находятся дети и рыбаки. Я настоятельно прошу всех родителей проявлять бдительность, объяснять своим детям опасность выхода на неокрепший лед и не оставлять их без присмотра. Любителям зимней рыбалки также следует помнить, что запрещено собираться большими группами на ограниченной площади льда. При толщине льда до 15 см расстояние между лунками должно составлять не менее семи метров. Жизнь бесценна, и наша общая задача — предотвратить беду», — подчеркнул заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Спасательные службы контролируют состояние льда на озере Сенеж ежедневно. Жителям муниципалитета настоятельно рекомендуют воздержаться от любых выходов на лед до официальных разрешений.