Жителей Солнечногорска предупредили об опасности выхода на лед

24 марта в Солнечногорске состоялось профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение выхода людей на тающий лед. Специалисты обратились к рыбакам и отдыхающим с напоминанием о запрете, чтобы снизить риск происшествий и сохранить жизнь и здоровье жителей.

В рейде приняли участие сотрудники администрации, СолнСпаса», Государственной инспекции по маломерным судам Московской области, а также отдела надзорной деятельности и профилактической работы. В ходе проверки была измерена толщина льда, при этом специалисты отметили, что к полудню под воздействием солнечного тепла его верхний слой становится непрочным — выход на такую поверхность категорически запрещен и представляет серьезную опасность.

Во время разъяснительной работы участники рейда призвали жителей избегать неоправданного риска. Дополнительно людям раздавали памятки с правилами безопасности.

«Каждый день сотрудники „СолнСпаса“ заступают на круглосуточное дежурство и готовы оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации. Сейчас уже есть промоины. Даже если лед кажется крепким, это обманчиво! Призываю всех помнить: выход на лед сейчас крайне опасен. Берегите себя и обязательно предупредите детей», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Профилактические рейды в округе проходят регулярно в период активного таяния льда. Основными точками контроля являются Истринское водохранилище и озеро Сенеж.

«На Истринском водохранилище есть два места массового выхода на лед — это деревни Бережки и Пятница. Во время нашей проверки там на льду находилось до 50 человек, на озере Сенеж порядка — 15 человек. Особенно сейчас, когда активизировалась рыба, в погоне за поклевкой на лед стараются выйти рыбаки. Мы настоятельно просим: товарищи, давайте прекращать, хватить выходить на лед, не подвергайте себя опасности», — отметил руководитель Западного отделения ГИМС Московской области Олег Павлов.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации жителям необходимо незамедлительно обращаться по номеру 112.