Жителей Серпухова пригласили пройти вакцинацию от гриппа

Прививочная кампания продолжается в Серпухове. По словам врачей, самый эффективный способ профилактики заболеваний — вакцинация.

Прививка может снизить вероятность заболевания и уменьшает риск осложнений. В округе работают 24 стационарных пункта — в поликлиниках и амбулаториях, медсанчастях и больнице Пущинского научного центра РАН.

Для жителей также функционирует мобильный пункт вакцинации в торговом центре «Атлас» по вторникам с 10:00 до 13:00. Записываться предварительно не нужно.

«Уважаемые серпуховичи! Помните, что забота о вашем здоровье — в ваших руках», — напомнил глава Серпухова Сергей Никитенко.

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