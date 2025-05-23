Жителей Серпухова пригласили потренироваться на открытом воздухе

Жители округа могут принять участие в мероприятии, организованном всероссийским общественным движением «Здоровое Отечество» в рамках проекта «Марафон Зарядок». Акция направлена на популяризацию здорового образа жизни, развитие физической культуры и укрепление общего тонуса организма у жителей всех возрастов.

24 мая в 10:00 всех желающих приглашают присоединиться к оздоровительной тренировке на свежем воздухе. Зарядку проведет профессиональный тренер, входящий в команду уличных тренировок Fortis.

Мероприятие состоится на территории спортивного комплекса «Олимп», расположенного по адресу: улица Фрунзе, дом № 11. Площадка оборудована всем необходимым для проведения активных занятий на свежем воздухе. Организаторы приглашают всех желающих — независимо от уровня физической подготовки и возраста — присоединиться к зарядке.