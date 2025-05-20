Жителей Реутова приглашают пройти диспансеризацию в МФЦ

В здании многофункционального центра в Реутове врачи городской клинической больницы проводят диспансеризацию жителей. Всего с начала 2025 года процедуру в округе прошли 22 507 человек, что составляет 34,1% от общего годового плана.

Как рассказал главный врач Реутовской клинической больницы Александр Алексеев, в обследование входит профилактический медицинский осмотр и дополнительная диагностика.

«Диспансеризацию проводят для своевременного выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития. Медики оценивают состояние здоровья и дают пациентам рекомендации по его сохранению», — пояснил медик.

Современное оборудование помогает выявить: наличие или развитие сердечно-сосудистых, метаболических и онкологических заболеваний, гипертонию, ожирение и дыхательную недостаточность. Обследования проводятся оперативно и бесплатно.

Врачи ведут прием в МФЦ на улице Победы, дом № 7, с понедельника по пятницу с 08:00 до 15:00, а в субботу с 09:00 до 15:00. Отметим, что диспансеризацию раз в три года должны проходить граждане от 18 до 39 лет, а те, кто старше этого возраста — ежегодно.