Жителей Раменского предупредили о плановых отключениях электричества 1 декабря

Компания «Мособлэнерго» предупреждает о плановых отключениях электроэнергии в Раменском округе 1 декабря 2025 года с 08:00 до 17:00. Электроснабжение временно приостановят в нескольких населенных пунктах и районах города в связи с капитальным ремонтом и реконструкцией воздушных линий, монтажом электрооборудования, заменой рубильников и реконструкцией распределительных устройств.

Временные отключения коснутся Первомайской и Красноармейской улиц, улицы Свободы, улицы Приборостроителей, Донинского шоссе, а также СНТ «Полянка», «Гжелка», «Юбилейный», «Наука», «Тишина», «Меткомелино», «Полесье», «Медик», «Сокол», «Виола», «Лесное», «Дорка», «Автомобилист» и других территорий.

Компания приносит извинения за возможные неудобства и рекомендует жителям заранее подготовиться к отключениям. По вопросам качества электроснабжения можно обратиться на «Горячую линию» АО «Мособлэнерго» по телефону 8(495) 99-500-99. Также вся информация о внеплановых отключениях доступна на сайте.