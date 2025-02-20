Жителей Раменского предупредили о плановом отключении электричества 21 февраля

Жителей Раменского муниципального округа предупредили о возможности планового отключения электричества 21 февраля. В «Мособлэнерго» уточнили, что на объектах компании будут проводить технические работы.

Отключить электричество планируют с 08:00 до 17:00 в городе Раменское, деревнях Бояркино, Дергаево, Дементьево, Заболотье и Первомайка, поселках Ильинский и Электроизолятор, селе Быково, а также в нескольких СНТ и ДНП.

Проведение работ позволит сделать подачу электроэнергии потребителям более надежной.

С информацией об отключениях можно ознакомиться на сайте компании.