Жителей Пушкино пригласили на выставку картин живописца Евгения Камзолкина

Пушкинский краеведческий музей приглашает жителей и гостей города посетить выставку мастера живописи Евгения Камзолкина. В зале, посвященном прошлому, представили эскизы театральных декораций, которые выполнены гуашью, а также другие произведения.

Как рассказали сотрудники музея, автор работ жил в Пушкино и был уникальным творцом для своей эпохи.

«В наше время художники недооценивают гуашь как материал и редко используют при написании картин. Камзолкин смог овладеть ею в совершенстве. Цвета и компоновка напоминают известные произведения Рериха, еще жившего в то время», — поделились организаторы выставки.

Посетители смогут увидеть и уникальную картину под названием «Старое и новое», выполненную масляными красками. На ней художник изобразил праздничное шествие молодых комсомольцев по деревенской улице. Также гости увидят и пейзажи. К концу своей жизни художник писал преимущественно только их.