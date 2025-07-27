Жителей Пушкино пригласили на выставку картин живописца Евгения Камзолкина

Пушкинский краеведческий музей приглашает жителей и гостей города посетить выставку мастера живописи Евгения Камзолкина. В зале, посвященном прошлому, представили эскизы театральных декораций, которые выполнены гуашью, а также другие произведения.
Как рассказали сотрудники музея, автор работ жил в Пушкино и был уникальным творцом для своей эпохи.
«В наше время художники недооценивают гуашь как материал и редко используют при написании картин. Камзолкин смог овладеть ею в совершенстве. Цвета и компоновка напоминают известные произведения Рериха, еще жившего в то время», — поделились организаторы выставки.
Посетители смогут увидеть и уникальную картину под названием «Старое и новое», выполненную масляными красками. На ней художник изобразил праздничное шествие молодых комсомольцев по деревенской улице. Также гости увидят и пейзажи. К концу своей жизни художник писал преимущественно только их.
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