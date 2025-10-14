Жителей Пушкино научили оказывать первую помощь

В поселке Ашукино прошло практическое занятие по освоению базовых навыков оказания первой помощи пострадавшим. Провели его волонтеры группы «Мир», обладающие большим опытом в области тактической медицины.

Акцент был сделан на практическом применении навыков в ситуациях, максимально приближенных к реальным. Участники занятия получили возможность не только узнать теоретические основы оказания первой помощи, но и на практике освоить ключевые приемы. Они научились быстро оценивать состояние пострадавших, определять приоритеты в оказании помощи и использовать различные перевязочные средства. Особое внимание было уделено правильному наложению жгута и бинта.

Помимо этого, на занятии были подробно разобраны ситуации, типичные для повседневной жизни: дорожно-транспортные происшествия, бытовые травмы и различные несчастные случаи.

«В аптечке должны быть все необходимые медикаменты и инструменты: качественные бинты различных размеров, эффективные обезболивающие средства, кровоостанавливающие препараты, эластичный бандаж для фиксации повреждений и специальные ножницы для быстрого разрезания одежды или бинтов», — сообщили волонтеры.