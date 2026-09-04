Жителей Подмосковья смогут проверить грамотность на всероссийском диктанте

В День языков народов России 8 сентября жители Подмосковья смогут проверить свою грамотность на диктанте «Россия — дом народов». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Инициативу реализует «Дом народов России» и интернет-энциклопедия «Рувики» при участии Федерального агентства по делам национальностей, Института языкознания РАН и фонда «Тотальный диктант».

«Мероприятие приурочено к Году единства народов России. Присоединиться к диктанту и проверить свои знания могут все желающие. Приглашаю всех принять участие», — отметила министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.

Для прохождения испытания не потребуется выходить из дома: мероприятие пройдет на цифровой платформе. На официальном сайте энциклопедии «Рувики» будет организована прямая трансляция.

Текущий набор включает 21 язык народов России — от русского до татарского, башкирского и якутского, при этом всем участникам предлагают единый текст для перевода или написания.

Чтобы присоединиться к акции в дистанционном режиме, пользователю необходимо 8 сентября авторизоваться на портале dictant.ruwiki.ru, создать профиль, указать предпочтительный язык выполнения работы и следовать системным подсказкам.

Персональный электронный сертификат участника генерируется автоматически сразу после сдачи работы и становится доступен в личном кабинете.