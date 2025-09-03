Жителей Подмосковья призвали сообщать о подозрительных просьбах и шантаже в ФСБ

Жителей Подмосковья предостерегли от мошенничества под видом заработка. Злоумышленники используют доверие обычных людей, чтобы нарушить закон и усилить информационную войну.

Как отметили в ФСБ, западные спецслужбы могут связываться с жителями через мессенджеры или соцсети. После этого злоумышленники путем манипуляций просят что-то сфотографировать, проследить за человеком или машиной, передать посылку. Тем самым жертвы сами того не зная нарушают закон.

«Не рискуйте своей свободой, будущим и жизнями других», — отметили в ведомстве.

Жителей призвали быть бдительными и сообщать в ФСБ о подозрительных предложениях по телефону 8(800)224-22-22.