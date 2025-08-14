Жителей Подмосковья призвали сообщать о нарушениях прав коллекторами

С 3 июля 2016 года в России действует закон о защите прав и интересов людей, которые просрочили кредит или микрозайм. В Главном управлении регбезопасности Подмосковья напомнили, как быть при нарушениях со стороны коллекторов и финансовых организаций.
Противоправные действия нужно фиксировать с указанием даты и времени инцидента. Можно снимать видео, записывать разговоры, делать скриншоты или запрашивать детализацию звонков, отметили в пресс-службе ведомства.
После этого необходимо написать заявление в Главное управление ФССП России по Московской области. Важно указать название финансовой организации и данные взаимодействующих физлиц. Также потребуется приложить документы по кредитным обязательствам и свои контактные данные.
Судебные приставы региона призвали граждан не оставаться наедине с проблемой и обращаться за помощью на личном приеме в Красногорске или через интернет-приемную.
Автоблогера Wengallbi осудили за попытку дать взятку
Подмосковные спортсмены выиграли 2 медали на чемпионате России по пятиборью
Более 200 подъездов оборудуют камерами наблюдения в Солнечногорске в 2025 году
Многопрофильную больницу в Балашихе достроят к 2027 году
Больницы Подмосковья получили свыше 50 аппаратов для рентгена с начала года
В Британии назвали встречу Путина с Трампом опаснейшим моментом для Зеленского
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте