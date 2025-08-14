Жителей Подмосковья призвали сообщать о нарушениях прав коллекторами

С 3 июля 2016 года в России действует закон о защите прав и интересов людей, которые просрочили кредит или микрозайм. В Главном управлении регбезопасности Подмосковья напомнили, как быть при нарушениях со стороны коллекторов и финансовых организаций.

Противоправные действия нужно фиксировать с указанием даты и времени инцидента. Можно снимать видео, записывать разговоры, делать скриншоты или запрашивать детализацию звонков, отметили в пресс-службе ведомства.

После этого необходимо написать заявление в Главное управление ФССП России по Московской области. Важно указать название финансовой организации и данные взаимодействующих физлиц. Также потребуется приложить документы по кредитным обязательствам и свои контактные данные.

Судебные приставы региона призвали граждан не оставаться наедине с проблемой и обращаться за помощью на личном приеме в Красногорске или через интернет-приемную.