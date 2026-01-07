Жителей Подмосковья призвали отказаться от поездок на авто из-за метели

В Подмосковье 8 и 9 января прогнозируется сильный снегопад, ветер и гололедица. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

Ведомство предупредило, что ветер усилится до 18 метров в секунду, высота снежного покрова может достигнуть 40 сантиметров. В связи с непогодой жителям рекомендовали быть осторожными и по возможности отложить поездки на личном транспорте, особенно на дальние расстояния.

«Дорожные службы Подмосковья мониторят погодные условия и проведут необходимые работы по уборке снега и противогололедной обработке на региональных дорогах», — подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Он призвал автомобилистов не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями, а также не создавать помехи коммунальной и дорожной технике.

В подмосковном Минтрансе добавили, что при возникновении ДТП или чрезвычайной ситуации следует позвонить по единому номеру 112.