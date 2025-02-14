Жителей Подмосковья пригласили на конкурс природоохранных проектов. Он направлен на изучение и охрану редких и находящихся под угрозой исчезновения птиц.

Конкурс объявила организация «Союз охраны птиц» при поддержке Минэкологии Подмосковья. Участники могут представить проекты, направленные на изучение и охрану редких видов, а также выделение новых и мониторинг существующих орнитологических территорий России.

Заявки на конкурс будут принимать с 15 февраля по 31 марта. Принять участие в нем могут жители, состоящие в Союзе не менее двух лет.

«Это отличная возможность для всех, кто неравнодушен к судьбе птиц и природы в целом, внести свой вклад в сохранение биоразнообразия России», — отметили в министерстве.

Подать заявку на участие можно по электронной почте rbcu1993@mail.ru. Больше информации о конкурсе - по ссылке.