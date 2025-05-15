Жителей Подмосковья пригласили выбрать лучшего почтальона на конкурсе

Участники выберут победителя одной из номинаций конкурса «Земский почтальон», сообщили в региональном Мингосуправления. От Подмосковья выступит Мария Симакова. Даже в самые сложные времена она не останавливается на пути к клиентам, доставляя почту в 540 домов даже в половодье. Женщина всегда готова прийти на помощь с покупками и лекарствами, а также поддержать добрым словом.

«Во внерабочее время Мария организовала кружок по плетению маскировочных сетей для поддержки участников СВО. Это объединило местных жителей, которые хотят внести свой вклад в помощь тем, кто защищает нашу страну», — рассказали в министерстве.

Поддержать сельских почтальонов жители могут до 5 июня на странице «Почты России» в социальной сети «ВКонтакте» или по ссылке.

Всего в конкурсе примут участие 86 регионов. На первый этап подали более трех тысяч заявок.