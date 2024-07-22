Жителей Подмосковья пригласили участвовать в премии «Время молодых»

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Новый сезон Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых» стартовал 29 июня. Жители Московской области могут присоединиться к проекту, отправив заявку по ссылке.

Премия направлена на общественное признание достижений молодых людей и лидеров сферы молодежной политики. Она включает в себя Всероссийский конкурс профессионального мастерства, номинацию «Вклад в молодость» для физических и юридических лиц, внесших вклад в развитие отрасли, а также специальную номинацию «Молодежная столица России».

Напомним, в прошлом году участниками премии стали свыше 2,5 тысячи сотрудников отрасли и более 1,2 миллиона человек поучаствовали в народном голосовании за города-претенденты на статус «Молодежная столица России».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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