Жителей Подмосковья пригласили стать соавторами стратегии развития городов

Жителей Подмосковья и других регионов страны пригласили присоединиться к всероссийскому форуму созидателей «Формула будущего». Мероприятие пройдет 28 февраля и 1 марта.

Участников ожидают выступления известных спикеров и лидеров городского развития. Откроет программу маркетолог Игорь Манн с лекцией «Как стать номер один в том, что ты делаешь».

Ознакомиться с полной программой и зарегистрироваться можно на сайте практикисозидания.рф. Форум входит в лидерский проект Агентства стратегических инициатив «Городская среда будущего. Практики созидания», к которому присоединились почти шесть тысяч человек из 292 городов и 68 регионов.

Центральным событием форума станет всероссийский форсайт «Города будущего — 2050».

Организаторы приглашают всех желающих повлиять на формирование образа городов через несколько десятилетий. Итоговый доклад подготовят при участии экспертов РАНХиГС, Агентства стратегических инициатив, ДОМ.РФ и других институтов развития.

Чтобы внести свой вклад, достаточно до 10 марта ответить на пять простых вопросов на странице форсайта. Результаты исследования опубликуют в СМИ и представят руководству тысячи городов.

В рамках фестиваля также запустят Радио созидательного предпринимательства. Героями эфиров станут те, кто развивает ценные продукты, меняет городские пространства и интернет-среду.

Премьера состоится 25 февраля в полдень по московскому времени в рамках всероссийского фестиваля «Мечтай и Созидай!». Регистрация на участие открыта на сайте.

Кроме того, организаторы приглашают школы региона присоединиться к всероссийской сети пилотных образовательных учреждений. Сейчас в проекте участвуют школы в 15 регионах.